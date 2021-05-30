سحب المدرعات العسكرية من إحدى تقاطعات بغداد

2021/05/30 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بسحب المدرعات العسكرية من تقاطع مصفى الدورة، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم التوجيه بسحب المدرعات والآليات العسكرية من تقاطع مصفى الدورة، في العاصمة بغداد".وبقيت تلك الآليات العسكرية لمدة ثلاثة أيام، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي حصلت بعد اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، يوم الأربعاء الماضي، في بغداد.

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