2021/05/30 | 14:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، طعنها بقرار محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة القاضي بالحبس الشديد أربع سنوات ضد مدير عام سابق.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تم الطعن بقرار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ سابقٍ في الهيئة الوطنية للاستثمار”.وأضافت، أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يعيد النظر في قضية مسؤول عراقي مدان بالفساد لتشديد العقوبة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يعيد النظر في قضية مسؤول عراقي مدان بالفساد لتشديد العقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).