كربلاء:60 الف عمال تضرروا نتيجة حرمانهم من العمل بسبب جائحة كورونا

2021/05/30 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ كربلاء ان مايقارب ٦٠ الف

عامل تضرروا نتيجة حرمانهم من اعمالهم

في المحافظة بسبب جائحة كورونا

واوضح المهندس نصيف جاسم الخطابي خلال

مشاركته في المؤتمر السياحي الذي

اقامته غرفة تجارة كربلاء ال

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