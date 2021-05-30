التربية تُلزم إدارات المدارس بالتقييد التام بقرار “تكييف” المناهج الدراسية

2021/05/30 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية الزام، إدارات المدارس بالتقييد التام بقرار “تكييف” المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وذكرت الوازرة في بيان أن “وزارة التربية تؤكد على إدارات المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بقرار “تكييف” المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 – 2021″.

وبينت أن “المديرية العامة للمناهج وجهت إدارات المدارس بضرورة اتباع ما جاء بالقرارات المتعلقة بـ”تكييف” المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة ، وذلك انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية ، وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء بها تتحمل المدارس المخالفة المسؤولية كاملة”.

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