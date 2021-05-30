الرئيس الإيراني يقيل محافظ البنك المركزي

2021/05/30 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة في 18 يونيو.و بعد أنباء عن تعيين حميد بور محمد، الذي […]

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