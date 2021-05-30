صالح يبحث مع الخزاعي اهمية اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد

2021/05/30 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لحزب دعاة الإسلام - تنظيم العراق خضير الخزاعي، وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد ومجابهة الإرهاب وحماية التماسك الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني".

وأضاف، انه "تمت الإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها وضرورة تلازم ذلك مع تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها بما يضمن نزاهتها وعدالتها ويحقق الإرادة الحرة للعراقيين من أجل أن تكون مساراً نحو تلبية الإصلاحات المنشودة ومتطلبات المواطنين الأساسية".

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