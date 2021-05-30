روحاني يقيل رئيس البنك المركزي الايراني بسبب ترشحه للانتخابات

2021/05/30 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني محافظ البنك المركزي عبد الناصر حماتي، وهو أحد المعتدلين القلائل الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو .

ووضح حماتي في نقاش ليلة السبت على تطبيق كلوب هاوس لوسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع إن روحاني أخبره أنه سيتعين عليه التنحي في البنك إذا ترشح لمنصب الرئيس ، لعدم التأثير على السياسات النقدية وأسعار الصرف.

وأضاف، انه اخبر روحاني "أنه ليس لدي مشكلة في قراره، وقبلت قرار التنحي من البنك من أجل الترشح لمنصب الرئيس".

حماتي ، وهو تكنوقراط محافظ للبنك المركزي تم تعيينه في 2018 ، هو واحد من سبعة مرشحين لمنصب الرئيس ، بينما منعت هيئة تدقيق ، مجلس صيانة الدستور ، الإصلاحيين والمحافظين البارزين من الترشح للرئاسة.

وحددت وسائل إعلام إيرانية عدة مرشحين محتملين لخلافة حماتي في البنك ، منهم أكبر كوميجاني نائب محافظ البنك ، وحميد بور محمدي ، نائب رئيس هيئة الميزانية والتخطيط.

يُتوقع أن يكون للانتخابات تأثير محدود فقط على المسار السياسي والدبلوماسي العام لإيران ، حيث أنه بينما يحكم الرؤساء المنتخبون شؤون إيران اليومية ، فإن المرشد الأعلى علي خامنئي هو الذي يدير القضاء وقوات الأمن ووسائل الإعلام والمؤسسات والمسائل الاقتصادية .

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