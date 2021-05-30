المالية النيابية تصدر بيانا بشأن الطعن المقدم من الحكومة على الموازنة

2021/05/30 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية النيابية، ان طعن الحكومة بفقرات الموازنة يحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصات البترودولار ويناقض قرار دعم الفلاحين.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم (30 آيار 2021): "تستغرب اللجنة المالية من الطعن المقدم من قبل الحكومة في بعض فقرات الموازنة التي ستحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها في البترودولار، بعد أن أضافت اللجنة المالية فقرة في الموازنة تضمن حقوق هذه المحافظات".

وأضاف البيان ان "اللجنة المالية تبدي استغرابها من رفض الحكومة لقرار مجلس النواب القاضي بزيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والشلب من المزارعين، حيث ضمنت اللجنة المالية هذة الفقرة في الموازنة دعما منها للفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي".

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