تنديدات باستمرار احراق تركيا مزارع وغابات اقليم كوردستان

2021/05/30 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات تركية يوم الاحد، وبشكل مكثف، مناطق ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك.

وافاد مراسلنا، ان القصف التركي استهدف جبل " كورزار"، في شيلادزي، مشيرا الى ان الطائرات التركية تقصف تلك المناطق الحدودية منذ 40 يوما.

واضاف: ان عشرات القرى اخليت كما ان القصف اسفر عن احراق مساحات شاسعة من المزارع والبساتين، لافتا الى ان اهالي تلك القرى ينددون باستمرار العدوان التركي على اقليم كوردستان.

وفي السياق ذاته، نظم مواطنون في قضاء كويسنجق اليوم، تظاهرة حاشدة ضد القصف التركي على اقليم كوردستان، والذي الحق الاضرار بالمزارع والغابات.

وقال الصحفي والباحث في شؤون البيئة خالد سليمان في تصري سابق لـPUKmedia: ان الجيش التركي يتعمد احراق المزارع والغابات في اقليم كوردستان، كما تعمد احراق البساتين والغابات في مدينة عفرين بغرب كوردستان، ومنذ احتلالها عام 2018، موضحا، ان العقلية الشوفينية لا تستهدف الكورد فقط وانما تعمل لحرق بيئة كوردستان وقطع الاشجار ومن ثم بيعها.

واضاف: ان تركيا تعرف جيدا ان الكوردي مرتبط بارضه وبيئته لذا يتقصد ضرب غابات والمزارع بهدف اكراهه لمنطقته ضمن سياسية استعمارية قديم، كما نفذت في جمهورية هايتي التي حصلت على الاستقلال في القرن الـ 18 مقابل بيع اشجارها لفرنسا، مشيرا الى ان المساحات الخضراء والغابات كانت في جمهورية هايتي بنسبة 80% لتصبح بنسبة 2% فقط.

واكد ضرورة مواجهة سياسات تركيا الخاطئة والخطرة جدا، بحق الكورد وكوردستان، باعتماد جميع سبل النضال المدني والتحرك في محافل المجتمع الدولي لكي لا تصبح كوردستان بلا اشجار وغابات.

وكان الجيش التركي قد بدأ عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان قبل اكثر من 35 يوما، واسفر القصف التركي المتكرر على مناطق الاقليم عن استشهاد واصابة مدنيين، ناهيك عن استهداف الغابات والمزارع، وافراغ عشرات القرى الحدودية، في وقت لم تنجح فيه جميع المناشدات المحلية والرسمية، اقناع تركيا بالكف عن عملياتها العسكرية داخل كوردستان.

PUKmedia خاص

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