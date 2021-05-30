2021/05/30 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي الطبقة البرجوازية التي ورثت السلطة عن الاستعمار في المنطقة العربية وصعدت للحكم بالوكالة عن هذه القوى منذ خمسينات القرن الماضي لم تنجح سوى في بناء أجهزة عسكرية وبوليسية مخابراتية مثلت أداتها الرئيسية في سيطرتها عل شعوبها وفي استمرار وظيفة الوسيط التي تنفذها لصالح رأس المال العالمي.



الحذاء العسكري في كل المنطقة العربية حذاء ملوث بالدم والعمالة ولا وظيفة له غير حراسة طبقة الأقلية الوكيلة ومن ورائ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحذاء العسكري - بشير الحامدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحذاء العسكري - بشير الحامدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).