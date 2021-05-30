الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مجمع تجاري وسط بابل

2021/05/30 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حريقا اندلع داخل مجمع تجاري في محافظة بابل.وذكر بيان للدفاع المدني، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرقه تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع السلام للأجهزة الكهربائية في منطقة الشاوي مركز محافظة بابل".واضاف ان "الفرق طوقت النيران ومنعت امتدادها الى الابنية التجارية المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اِضرارها المادية".

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