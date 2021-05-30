برهم صالح يؤكد على ضرورة تهيئة مستلزمات الانتخابات النزيهة

2021/05/30 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز استقرار البلد وتهيئة مستلزمات الانتخابات النزيهة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لحزب دعاة الإسلام – تنظيم العراق خضير الخزاعي”.واشار إلى ان اللقاء “بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة تعزيز […]

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