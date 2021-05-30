الولايات المتحدة..عاملون في الرعاية الصحية يقاضون مستشفى بسبب إجبارهم على التطعيم ضد كورونا

2021/05/30 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة من

العاملين في مجال الرعاية الصحية رفعت

دعوى قضائية في ولاية تكساس ضد تفويض

أرباب العمل بإلزام جميع موظفي الرعاية

بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت "واشنطن بوست" إ

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