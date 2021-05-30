قصف تركي يستهدف جبال العمادية في اقصى الشمال العراقي

2021/05/30 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الطيران الحربي التركي بقصف مقار

لحزب "العمال الكردستاني" (التركي) في

مناطق بشمال العراق.

وبحسب روسيا اليوم التي نقلت عن مصدر

أمني، إن "القصف استهدف جبالا في قضاء

العمادية بمحافظة دهوك في إقليم

كر

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