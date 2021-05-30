كاتانيتش يحدّد موقفه النهائي من استدعاء أبو حالوب وشاكر

2021/05/30 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر خاص من داخل نادي النفط، أن

السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب

منتخب العراق، أبلغ اللاعب بسام شاكر،

بعدم الحاجة لخدماته، في المرحلة

الحالية، على أن يكون جاهزاً في

الاستحقاقات المقبلة.

وقال الم

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