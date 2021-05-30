القائمة النهائية لاسود الرافدين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

2021/05/30 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، عن القائمة النهائية لأسود الرافدين والتي ستخوض التصفيات الاسيوية المزدوجة.

وشهدت القائمة عودة جميع لاعبي الشرطة واستبعاد اللاعبين الستة الذين تم استدعائهم مؤخراً لمعسكر البصرة، باستثناء اللاعب سجاد جاسم.

يذكر ان العراق سيواجه كمبوديا في السابع من حزيران المقبل وهونغ كونغ في الالحادي عشر من الشهر ذاته وإيران في الخامس عشر من نفس الشهر.

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