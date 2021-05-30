2021/05/30 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قتل شخصان وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت الشرطة الأميركية.وأفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى بإطلاق نار على حشد بولاية فلوريدا المركز الخبري الوطني.

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