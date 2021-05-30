المالية النيابية: طعن الحكومة في قانون الموازنة يحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها

2021/05/30 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن استغرابها بشأن الطعن المقدم حول بعض بنود موازنة 2021، مبينا ان طعن الحكومة في قانون الموازنة يحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها.وقالت اللجنة في بيان، “نستغرب من الطعن المقدم من قبل الحكومة ببعض فقرات الموازنة التي ستحرم المحافظات المنتجة للنفط من تخصيصاتها في البترودولار، بعد […]

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