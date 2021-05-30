2021/05/30 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحثت بغداد واربيل ، اليوم الأحد، ثلاثة ملفات أهمها تطبيق التعرفة الجمركية.وذكر بيان لوزارة الزراعة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن وزيرها ” محمد الخفاجي التقى، اليوم، خلال زيارته الى اربيل ، رئيس حكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد واربيل تبحثان ثلاثة ملفات أهمها تطبيق التعرفة الجمركية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد واربيل تبحثان ثلاثة ملفات أهمها تطبيق التعرفة الجمركية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد واربيل تبحثان ثلاثة ملفات أهمها تطبيق التعرفة الجمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).