مسؤولون في البنتاغون: الحرب في العراق وأفغانستان ألقت بثقلها على خزائن الجيش الأميركي

2021/05/30 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية، إن الحرب في العراق وأفغانستان ألقت بثقلها على خزائن الجيش الأميركي، مؤكدين أن الانسحاب من هذين البلدين سيقلل العبء المالي على الجيش بشكل كبير.

واكد تقرير لموقع ديفينس وان الأميركي ان ميزانية الجيش الأميركي ستشهد فائضاً قدره ثلاثة مليارات فاصلة مليوني دولار في أموال التشغيل والصيانة، وذلك بسبب الانسحاب من بغداد وكابول.

ورأى مسؤولو البنتاغون، حسبما ورد في التقرير، أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان يعني أن القوات البحرية والجوية ستكون بحاجة إلى المزيد من الأموال، خلافاً للجيش الأفغاني الذي سيحتاج إلى أموال أقل.

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