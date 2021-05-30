اليونسكو: 24 لغة معرضة للاندثار في إيران بسبب منع التعليم بها

2021/05/30 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من تعرض أربع وعشرين لغة محلية في إيران الى الاندثار.

وأكد تقرير اليونسكو ان عدد اللغات التي يتحدث بها سكان العالم يصل الى ست مئة لغة من المحتمل ان ينتهي استخدام قسم منها خلال القرن الجاري، مبينا ان اربعا وعشرين لغة في إيران تعاني صعوبات وفي طريقها الى الزوال، في حين أكد التقرير ان تلك اللغات لا يتم الان استخدامها سوى من كبار السن، في ظل اجبار السلطات جميع المواطنين على التعليم باللغة الفارسية، ومنع التعليم باللغات العربية والكردية والتركية والبلوشية والاذرية وغيرها.

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