القائمة النهائية لمنتخبنا في تصفيات قطر 2022 - عاجل

2021/05/30 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاحد، القائمة النهائية لتشكيلة المنتخب الوطني العراقي، التي ستشارك في تصفيات كأس العالم التي ستجري في قطر عام 2022، حسب اختيارات مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش.

وضمت القائمة ، جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد واحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل، وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسين علي وعلاء عبد الزهرة وايمن حسين ومهند علي ومحمد داود.

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