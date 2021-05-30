الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط بابل

2021/05/30 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اخماد حريق اندلع داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع السلام للأجهزة الكهربائية في منطقة الشاوي مركز محافظة بابل".

وأضافت أنه "فرق الدفاع المدني طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى الابنية التجارية المجاورة بعد ان زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

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