العراق وكوريا يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون الأمني

2021/05/30 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، والقائم بالاعمال الكورية هان جيونغ ايل، اليوم الأحد، ضرورة تكثيف التعاون الامني المشترك.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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