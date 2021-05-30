كاتانيتش يعلن القائمة النهائية للمنتخب العراقي في تصفيات الاسيوية المزدوجة

2021/05/30 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، سيرتشكو كاتانيتش، اليوم الأحد، القائمة النهائية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم في قطر 2022.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثالثة، خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو/حزيران القادم.

وستنطلق المباريات يوم 3 يونيو، حيث ستلعب إيران مع هونج كونج على استاد المحرق، والبحرين مع كمبوديا على الاستاد الوطني.

ويوم الاثنين 7 يونيو، يلتقي منتخب العراق مع كمبوديا على ستاد المحرق، والبحرين مع إيران على الاستاد الوطني، ويوم الجمعة 11 يونيو تلعب كمبوديا مع إيران على الاستاد الوطني، وهونج كونج مع العراق على استاد المحرق.

وتختتم المباريات يوم 15 يونيو، بلقاء البحرين مع هونج كونج على الاستاد الوطني، وإيران مع العراق على استاد المحرق.

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