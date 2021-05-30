التربية تصدر بيانا بشأن المناهج الدراسية

2021/05/30 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة التربية، الأحد، قرارا بالزام ادارات المدارس بالتقييد التام بقرار تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 أيار 2021)، أنه "تؤكد وزارة التربية على إدارات المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بالتقييد التام بقرار تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 – 2021".



وأضاف البيان، أن "المديرية العامة للمناهج وجهت إدارات المدارس بضرورة اتباع ما جاء بالقرارات المتعلقة بتكييف المناهج الدراسية للمراحل الدراسية كافة، وذلك انسجاما مع متطلبات المرحلة الحالية، وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء بها تتحمل المدارس المخالفة المسؤولية كاملة".

N.A

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