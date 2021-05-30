بافل طالباني: لن نسمح بتضييق الحريات في اقليم كوردستان

2021/05/30 | 14:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، في مدينة السليمانية، القنصل الالماني العام في اقليم كوردستان كليمينس زيمتنر والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان وحدة صف الاطراف السياسية في اقليم كوردستان، واتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير وتحالف كوردستان، وتقوية مكانة الكورد في بغداد.

وقال بافل طالباني ان الاتحاد الوطني الكوردستاني ترك باب المباحثات مشرعة، ونرغب توحيد الجهود خدمة لكوردستان مهما كانت الافكار والتوجهات مختلفة، لافتا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني بذل العديد من الجهود للوحدة الوطنية، وعدم جعل مرام حزبية وخلافات شخصية مقياسا، للعلاقات السياسية لان مصلحة اقليم كوردستان فوق جميع الخلافات.

وبشأن اتفاق الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير وتحالف كوردستان، قال طالباني انها خطوة ايجابية ووطنية وتعتبر بداية لتوحيد البيت الكوردي، مؤكدا ان هذا التحالف له بعد قومي ووطني، وليس ضد اية قوة او طرف، وانما نرغب عبر هذا الطريق، تقوية مكانة الكورد في بغداد وضمان حقوقنا، كما نأمل بتوسيع هذه الجبهة الوطنية.

وخلال اللقاء ايضا، وبشأن حرية الرأي والتعبير ومحكومي بادينان، اوضح بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مع استقلالية السلطة القضائية ولا نريد ان تقع القرارات واستقلالية محاكمنا تحت المسؤولية بذريعة سياسية، لذا طلبنا من المراكز القانونية والقضائية، متابعة هذا القرار لكي لا يصبح سببا لتشويه التجربة الديمقراطية لاقليمنا.



واننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني ندعم وبجميع الاشكال الاقلام الحرة والشجاعة، ولن نسمح وبأي شكل من الاشكال تضييق الحريات في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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