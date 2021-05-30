توضيح من السلطات العراقية بشأن خطر عدوى الفطر الأسود

2021/05/30 | 14:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل إصابات بعدوى "الفطر الأسود" في العراق، على خلفية تقارير إعلامية حذرت من انتقال العدوى إلى البلاد عن طريق العراقيين القادمين من الهند، البلد الذي يشهد تفاقما في تسجيل حالات إصابة بالمرض الذي يشتبه بارتباطه بعدوى مرض كورونا.

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