درجال: العراق حقَّق المكسب الحقيقي من احتضان كأس العرب للقوس والسهم

2021/05/30 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - علي جميل أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن المكسب الحقيقي من احتضان نهائي بطولة كأس العرب بالقوس والسهم ليس الفوز بالميداليات بقدر ما أنجزه العراق من مكسب في لمِّ شمل الدول العربية من جديد في بغداد وفي هذا التوقيت بالتحديد .وقال درجال في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن، " هذه البطولة ستكون بوابة لاحتضان منافسات أكبر "، مبيناً ان " العراق سيتقدم بطلب للاتحاد الدولي بالقوس والسهم لاستضافة نهائيات كاس العالم في بغداد"، مبيناً أن " الوزارة ستدرس خلال الأيام المقبلة ما تحقق خلال هذه البلطولة من نجاحات واخفاقات لتجاوزها في البطولات المقبلة".وأضاف درجال أن" البطولة شهدت بعض الاخطاء النتظيمية البسيطة حدثت بسبب الابتعاد عن تنظيم البطولات لفترة طويلة ونأمل أن لا تحدث في المستقبل "، لافتاً إلى أن " هذه الأخطاء لاتقلل من حجم الإنجاز المحقق في هذه الفترة وهناك إشادة من جميع الوفود المشاركة بمستوى البطولة ، معرباً عن أمله بعودة العراق لمنصات التتويج واقامة الدورات والنشاطات والمؤتمرات العربية والآسيوية والدولية ليعود للريادة كما كان" .وفي الختام تقدم درجال بالشكر للاتحاد العربي والوفود المشاركة على الجهود المبذولة وعلى دعم استضافة العراق لهذه البطولة المهمة التي جاءت في وقت مهم".

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