ايران تعلن حظر السفر بين محافظاتها ابتداء من الاربعاء القادم ولمدة 6 أيام

2021/05/30 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني عن

قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس

كورونا، بحظر السفر بين المحافظات في

البلاد بدءا من يوم الاربعاء من الاسبوع

الجاري حتى يوم الاثنين من الاسبوع

القادم ضمن اجراءات الو

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