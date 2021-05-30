الصحة العراقية: وصول دفعة جديدة من لقاح “فايزر”

2021/05/30 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة وصول شحنات جديدة من لقاح المضاد لفايروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر.

وأشارت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان على موقع الوزارة الى توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق والتي انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في جميع محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان.

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