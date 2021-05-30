2021/05/30 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يؤكد لوفد مصري أهمية التعاون بملف منح تسهيلات للطلبة والمقيمين والتجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يؤكد لوفد مصري أهمية التعاون بملف منح تسهيلات للطلبة والمقيمين والتجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يؤكد لوفد مصري أهمية التعاون بملف منح تسهيلات للطلبة والمقيمين والتجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).