الدوحة: لا دافع لعودة العلاقات مع دمشق

2021/05/30 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة الأسبوع الماضي في انتخابات وصفتها المعارضة والغرب بأنها “مهزلة”.

وكانت قطر، من بين دول في المنطقة ساندت جماعات المعارضة المسلحة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عقد.

وقال وزير الخارجية في مقابلة مع تلفزيون العربي، ومقره بريطانيا، أذيعت يوم الجمعة “لم نر أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن..



لم نر أي تقدم في ذلك.



هناك استمرار في نفس النهج والسلوك”.

وأضاف الشيخ محمد “لا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري..



النظام السوري يرتكب جرائم بحق شعبه”.

وقالت الحكومة السورية إن الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء تظهر أن الأمور في البلاد تسير بصورة طبيعية رغم الحرب التي قتلت مئات الآلاف وشردت 11 مليوناً.

وخفضت دول عربية خليجية من مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دمشق في 2012 أو أغلقت مقار بعثاتها الدبلوماسية بعد هجمات شنتها الحكومة على الاحتجاجات في بداية الصراع.

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