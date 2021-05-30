2021/05/30 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق نشب داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع السلام للأجهزة الكهربائية في منطقة الشاوي مركز محافظة بابل”.

واوضحت أن “فرق الدفاع المدني، طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى الابنية التجارية المجاورة بعد ان زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل مجمع للأجهزة الكهربائية وسط بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).