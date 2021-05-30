القبض على 4 اشخاص لتورطهم بقتل احد أبناء العشائر في البصرة

2021/05/30 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةاعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، القبض على أربعة اشخاص، متهمين بقتل احد افراد عشيرة الحمادنة، على خلفية نزاع عشائري قديم.

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ساعة من ارتكابهم جريمة القتل، القت القوات الأمنية القبض على الجناة واحالتهم إلى القضاء".

واوضح، ان "قوة من اللواء مغاوير قيادة عمليات البصرة القت القبض الأشخاص الأربعة المتورطين بقتل أحد أفراد عشيرة الحمادنة إثر نزاع عشائري قديم بينهم تجدد صباح اليوم في مناطق شمال البصرة".

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