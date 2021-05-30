الكعبي يدعو مصر لتقديم التسهيلات للطلبة والمقيمين والتجار

2021/05/30 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد، مصر إلى تقديم التسهيلات للطلبة والمقيمين والتجار.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الأخير "استقبل السفير المصري لدى العراق السيد وليد إسماعيل والوفد المرافق له، لمناقشة آخر التطورات في الشأن العربي والدولي وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين".

وأكد الجانبان بحسب البيان على "ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومي والنيابي فيما يتعلق في القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأشاد الكعبي "بموقف القاهرة الداعم والمساند للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "الكعبي دعا إلى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي وبناء المدن والقطاع السكني والمصافي الى جانب مواجهة الارهاب، والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيط العربي والاقليمي"، مبينا "أهمية التعاون الفاعل بموضوعة اعطاء التسهيلات اللازمة للطلبة والمقيمين والتجار".

ووفقا للبيان فإن السفير المصري أبدى "دعم بلاده الكامل لإمن واستقرار ورفاهية العراق وتوطيد التعاون الشامل بين البلدين الشقيقين"، معتبرا ذلك "أولوية قصوى بالنسبة لحكومة وشعب مصر"

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