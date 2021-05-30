سياسي عراقي بارز يتحدث عن الحشد الشعبي واستمراره

2021/05/30 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد السياسي والنائب السابق، عزت الشابندر، الاحد، ان مستلزمات بقاء الحشد الشعبي واستمراره تختلف عن التي نشأ وتأسس من خلالها.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر، اليوم (30 آيار 2021) ان "الحشد الشعبي بفتوى تأسيسه المقدسة هو رأس الحربة في مقاتلة الدواعش ودحرهم، وهذا ماتعرفه القيادات السياسية والامنية جيدا، لكن مايجب ان تعرفه قيادات الحشد وفصائله ايضا هو أن ظروف ومستلزمات النشأة والتاسيس هي غير مستلزمات وقوانين بقائه واستمراره في القيام بمهماته الوطنية .

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