الكعبي والسفير المصري يؤكدان ضرورة توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية

2021/05/30 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والسفير المصري وليد إسماعيل، اليوم الأحد، ضرورة توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية، فيما دعا الكعبي إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل بمكتبه اليوم، السفير المصري لدى العراق وليد إسماعيل والوفد المرافق له، لمناقشة آخر التطورات في الشأن العربي والدولي وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين".

وأضاف أن "الجانبين أكدا ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومي والنيابي في ما يتعلق في القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأشاد الكعبي "بموقف القاهرة الداعم والمساند للشعب الفلسطيني"، داعياً "إلى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي وبناء المدن والقطاع السكني والمصافي الى جانب مواجهة الإرهاب ، والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيط العربي والإقليمي".

ولفت إلى "أهمية التعاون الفاعل بموضوعة إعطاء التسهيلات اللازمة للطلبة والمقيمين والتجار".

بدوره، أبدى السفير المصري دعم بلاده الكامل لإمن واستقرار ورفاهية العراق وتوطيد التعاون الشامل بين البلدين الشقيقين، عادَّاً ذلك "أولوية قصوى بالنسبة لحكومة وشعب مصر".

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