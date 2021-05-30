2021/05/30 | 15:31 - المصدر: عين العراق

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الأحد 30 مايو 2021 | 03:29 مساءً

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الكعبي والسفير المصري يؤكدان ضرورة توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المنطقة

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاحد، على ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومي والنيابي، بالقضايا المصيرية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وشدد الكعبي، خلال استقباله، السفير المصري لدى العراق وليد إسماعيل والوفد المرافق له، في بيان، على ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومي والنيابي، بالقضايا المصيرية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فيما اشاد الكعبي بموقف القاهرة الداعم والمساند للشعب الفلسطيني".



ودعا الكعبي إلى "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سيما بالمجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي ،وبناء المدن والقطاع السكني والمصافي الى جانب مواجهة الارهاب، والاستفادة من التجربة المصرية بقطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيط العربي والاقليمي"، مبينا "اهمية التعاون الفاعل بموضوعة اعطاء التسهيلات اللازمة للطلبة والمقيمين والتجار".



بدوره ابدى السفير المصري دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار ورفاهية العراق وتوطيد التعاون الشامل بين البلدين، عادا ذلك اولوية قصوى بالنسبة لحكومة وشعب مصر.

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