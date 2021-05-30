الطاغية والفراشات الجميلة - فكري آل هير

2021/05/30 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير كنت أتأمل عينيها في الوقت نفسه الذي كنا نتحدث فيه معاً بهدوء، وبإيحاء منها كان عليّ تلبية رغبتها غير المعلنة في أن تكون هي موضوعي الذي أتحدث فيه حين أخبرها عني..!!..نعم..



لسنوات طويلة كنت عاشقاً مولعاً أهوى مطاردة الفراشات الجميلات، حتى استيقظت ذات صباح وقد صرت راشداً بما فيه الكفاية لأتخلص من ذلك العشق والولع، أتذكر جيداً كل التفاصيل التي لن يفهمها أو يصل إليها أحد في أعماقي حين أدركت أنه ......





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