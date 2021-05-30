إثبات الذات وسط دوامة من ردود الأفعال - قراءة في مسلسل لعبة نيوتن - كلكامش نبيل

2021/05/30 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل أتممتُ للتو مشاهدة المسلسل المصري "#لعبة_نيوتن" من بطولة منى زكي بدور هناء ومحمد ممدوح بدور حازم ووجدتُ بأن قصته قوية وفريدة من نوعها ومشوّقة حتى اللحظة الأخيرة.



يتناول المسلسل موضوعات كثيرة منها عدم الثقة بقدرات الزوجة - رغم كونها متعلمة وتحمل شهادة عليا - ومشاكل عدم الوضوح (اخفاء الزوج حازم لما تعرض له ومقتل شاهين في المنحل وعدم رد الزوجة هناء على رسائل زوجها وعدم اخبارها بما تواجهه من م ......





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