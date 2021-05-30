وزير الزراعة يبحث مع رئاسة كردستان ملف التهريب

2021/05/30 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الزراعة الاتحادي، محمد كريم الخفاجي، الأحد، التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن أغلب القضايا المتعلقة بالإنتاج الزراعي.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي إن “تباحثنا مع رئيس وزراء إقليم كردستان الكثير من القضايا التي تخص المنتجات الزراعية”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على أغلب القضايا”.

وأوضح انه “تم مناقشة موضوع تهريب المنتجات الزراعية من ايران وتركيا والدول الاخرى”، عادا “التهريب أحد اسباب ايقاف الرزنامة الزراعية في العراق وعدم حماية المنتج المحلي”.

وأردف، أنه “تم الاتفاق بشأن موضوع استلام محصول الحنطة والشعير من قبل مزارعي اقليم كردستان”، مضيفا “سنقوم بتسديد مستحقات مزارعي اقليم كردستان الاسبوع المقبل”.

وتابع: “تم الاتفاق على استلام منتجات المحاصيل الزراعية كافة من داخل الاقليم وبالمقابل تصدير المحاصيل من الجنوب الى الشمال مؤكدا استعداد دعم الوزارة لمزارعي اقليم كردستان”.

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