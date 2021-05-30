خلال فترة قياسية.. القبض على مرتكبي جريمة قتل بالبصرة

2021/05/30 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات البصرة ،اليوم الاحد،عن القاء القبض على مرتكبي جريمة قتل بعد ساعة من وقوع الجريمة في محافظة البصرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة من الواء مغاوير قيادة عمليات البصرة تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص متورطين بقتل أحد أفراد عشيرة الحمادنة أثر نزاع عشائري قديم بينهم تجدد صباح اليوم في مناطق شمال البصرة".

واضافت انه" بعد ساعة من ارتكابهم جريمة القتل تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض على الجناة واحالتهم إلى القضاء".

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