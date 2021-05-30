العصائب توجه رسالة.. تذكروا دماء ابناء الحشد واجعلوها 'قبلة في صلواتكم'

2021/05/30 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، الاحد، رسالة الى من اسماهم وزراء الزور، داعيا الى تذكر دماء ابناء الحشد وجعلها "قبلة في صلواتكم".

وقال السعدي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (30 أيار 2021)، انه "في وقت الرفاهية ونشوة السلطة يتناسى وزراء الزور دفاع المضحين ودمائهم المقدسة التي اجلست كبراؤهم خلف سدة الحكم، تلك الدماء لازالت تغلي في عروقنا ،وهي القادرة لارجاعكم لمنازلكم التي تستحقون".

واضاف، "تذكروا دماء ابناء الحشد المقدس واجعلوها قبلة في صلواتكم الحشد صانع الانتصار ولو كره المرجفون".

N.A

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