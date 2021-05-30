2021/05/30 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

584 مشاهدة

شكا تجار عراقيون، الاحد، بوجود ما وصفوها بـ "عصابات تسليب" في منطقة جميلة التجارية ببغداد.

واظهرت وثيقة صادر عن وزارة الداخلية حصل عليها NRT عربية، (30 أيار 2021)، جاء فيها "ان لفيف من تجار منطقة جميلة أشاروا عبر شكوى الى غرفة تجارة بغداد، إلى وجود عصابات تقوم بتسليب المحال والتجار رغم مناشدات الاجهزة الامنية"، موجهة الى "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وحمل عنوان (شكوى تجار جميلة)".

ودعت الوثيقة، "وزارة الداخلية الى مفاتحة اجرام بغداد ومديرية النجدة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم مناشدات الجهات الامنية.. عصابات تسليب تهدد تجار بغداد وتأخذ ما يروق لها (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم مناشدات الجهات الامنية.. عصابات تسليب تهدد تجار بغداد وتأخذ ما يروق لها (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).