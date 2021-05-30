بالصور .. إخماد حريق اندلع داخل مجمع للأجهزة الكهربائية في بابل

2021/05/30 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الأحد، إخماد حريق اندلع بمجمع للأجهزة الكهربائية وسط محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان، ان فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مجمع السلام للأجهزة الكهربائية في منطقة الشاوي مركز محافظة بابل.وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران ومنعت امتداد ألسنتها إلى الأبنية التجارية المجاورة، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

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