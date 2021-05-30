الرئيس برهم صالح يشدد على تعزيز الامن وتوحيد الصف خلال استقباله خضير الخزاعي

2021/05/30 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح والأمين العام لحزب دعاة الإسلام – تنظيم العراق خضير الخزاعي مستجدات الأوضاع في البلاد والتهيئة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار ومجابهة الإرهاب وحماية التماسك الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني واجراء الانتخابات في موعدها وضرورة تزامن ذلك مع تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها بما يحقق نزاهتها وعدالتها ويضمن تلبية الإصلاحات المنشودة وتحقيق متطلبات الشعب.

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