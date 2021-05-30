الطيران التركي يقصف قرى في جبل كورة جار في دهوك

2021/05/30 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت الطائرات التركية جبل كورة جار في قضاء العمادية بمحافظة دهوك تسببت بحرائق لمساحات كبيرة من الغابات والحقول في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية في محافظة دهوك ان الطيران التركي يواصل قصفه لجبل كورة جار لمناطق مأهولة بالسكان مضيفة أن احدى القرى تبعد مسافة كيلو متر واحد عن مواقع القصف التي تستهدف حزب العمال الكردستاني، في حين نشبت معارك ومواجهات عنيفة في جبل كيستة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال ودوت انفجارات ضخمة في المنطقة.

من الجدير بالذكر أن العمليات التركية شمالي العراق تسببت بإخلاء خمس قرى من سكانها بسبب حالة الخوف والهلع بين المواطنين إثر استمرار القصف الجوي.

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