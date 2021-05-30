آسياسيل والأمم المتحدة يوحدان الجهود لدعم تشغيل الشباب

2021/05/30 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة آسياسيل اليوم الأحد، مذكرة تفاهم على مدى سنتين مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق.

واضافت الشركة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه ومن خلال هذه المذكرة يلتزم الطرفان، آسياسيل، الشركة الرائدة في مجال االتصاالت، وبرنامج األمم المتحدة الإنمائي في العراق بالعمل معا على عدة مبادرات، تختص في دعم رواد األعمال الشباب والشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة امام التحديات المحلية المستمرة إلى جانب برامج مختبرات التسريع اإلنمائية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة اإلنمائي في العراق؛ كذلك مبادرة دعم منصة إلكترونية مصممة ايضا العمل على تعزيز فرص العمل طويلة األمد والمستدامة للشباب.



كما سيتم تغطية الجهود لربط رواد األعمال بالمستثمرين المتوفرين؛ التي يقودها الشباب العراقي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين مع التركيز بشكل خاص على منصة التوعية عن كورونا في العراق )iq.stayhome://https .).

واشار البيان الى، انه وفي هذه المناسبة صرحت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة الانمائي في العراق، حسب البيان: "من خالل شغفهم وإبداعهم وابتكارهم وروح المبادرة فيهم، الشباب العراقي اليوم هم عوامل التغيير ولديهم القدرة على بناء عراق مرن وشامل للجميع لا سيما بعد مرور العراق ب أزمات متعددة، بما في ذلك الحرب ضد داعش، والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، و جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتابع البيان، نحن اليوم فخورون بالشراكة مع آسياسيل لرعاية المواهب الشابة، نعمل أيضا على تأمين مستقبل الشباب العراقي من خلال توفير التدريبات الالزمة والدعم على المدى الطويل في مجالات التوظيف ." كما أكد عامر الصناع، المدير المفوض والرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل للإتصالات : "إن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي إضافة قيمة لبرامجنا المستمرة، وستثمر جليا اثارها االيجابية في دعم الشباب العراقي، مبينا الى ان تنتهي التحديات العديدة التي يواجهها رواد الاعمال مع التأسيس الناجح لشركاتهم حول منتج ما أو خدمة معينة في العراق.

واردفت، ان بيئة الأعمال صعبة في العراق ما بعد جائحة كورونا، لاسيما التكنولوجية منها، لكنها جعلت الانتقال من عالم النظريات إلى تحقيق المبيعات الحقيقية عملية واقعية بالنسبة للشركات الناشئة خصوصا تلك التي بدأت قبل اذار 2020 ، زد على ذلك تحول الألولويات والاسواق ومصادر التمويل بعدها بسبب جائحة كوفيد-19 .

وأكد البيان، نحن على ثقة تامة بالمجموعة الجديدة من المبادرات التي نعمل عليها الان بأن يكون لها آثار إيجابية لا حصر لها على الاقتصاد العراقي."، مختتما، انه وقد وقعت مذكرة التفاهم هذه بناء على توصية رصينة عن دراسة جديدة في إنعاش الاقتصاد العراقي ما بعد جائحة كوفي د-19 ،لتوسيع تغطية سبل الضمان االجتماعي للفئات المستضعفة في المجتمع، وزيادة تدعيم كافة الشركاء الفاعلين في العراق، كأسياسيل، لتمويل برامج التنمية المستدامة في البلد، وتشجيع تخصيص المزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.

PUKmedia عن اعلام اسياسيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آسياسيل والأمم المتحدة يوحدان الجهود لدعم تشغيل الشباب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آسياسيل والأمم المتحدة يوحدان الجهود لدعم تشغيل الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).