2021/05/30 | 15:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، من هبوب رياح البوارح الشديدة الجفاف، لافتا الى ان درجات الحرارة ترتفع لتصل الى 50 درجة مئوية.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia على نسخة منه: ان رياح السموم ( البوارح) على الابواب، وموجة حارة خفيفة قادمة مع نهاية الاسبوع الحالي و درجات حرارة تصل لـ 50 مئوية في مدن الجنوب، واقل قليلا في باقي المدن.

واضاف: ان رياح البوارح: هي رياح موسمية تهب كل بداية موسم صيف من الاتجاه الشمالي الغربي وتكون شديدة الجفاف، تنشط على فترات وهذا النشاط والهدوء يستمر 40 يوما يبدأ من بداية حزيران، مما يتسبب عنه اثارة الغبار والاتربة نهارا.

وبين ان سرعة رياح البوارح تصل أحياناً خلال النهار إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في الحالات الشديدة، تسيطر على وسط وجنوب العراق والكويت وشمال شرق السعودية.



وتصل حتى الامارات .

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من هبوب رياح السموم على العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من هبوب رياح السموم على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).